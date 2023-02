L'1-0 imposto dal suo Bologna all'Inter nella gara andata in scena ieri al Dall'Ara ha contribuito ad alimentare i rumors di mercato attorno a Thiago Motta, indicato da più media italiani come tra i papabili candidati per prendere eventualmente posto sulla panchina nerazzurra in caso di addio di Simone Inzaghi a fine stagione. Un'ipotesi che, al momento, non viene confermata da Dario Canovi, suo procuratore da sempre: "Credo sia assolutamente prematuro ogni discorso sull'Inter - le sue parole in esclusiva a Tuttosport -. E che lui sia troppo concentrato nell’ottenere il meglio possibile dal Bologna da poter pensare a qualsiasi altra cosa.