Petar Sučić è stato protagonista di un’intervista a Inter TV nella quale si è presentato ai suoi nuovi tutti i tifosi. Ecco le parole del centrocampista croato (qui il video):

Cosa significa per la tua carriera arrivare in un club come l'Inter?

"Per me, l’Inter è uno dei più grandi Club d’Europa, quando mi si è presentata l'opportunità di venire a giocare qui non ho avuto il minimo dubbio. Volevo fortemente arrivare qui, per me è una grande opportunità, so quanto è prestigioso questo Club e cosa rappresenta e sono molto felice di essere qui".

Hai avuto Fabio Cannavaro come allenatore alla Dinamo, uno che conosce benissimo la Serie A. Cosa ti ha raccontato del nostro campionato?

"Me ne ha parlato molto bene, del Campionato, di questo Club perché ha giocato qui, dell'Italia e di Milano. Abbiamo fatto una bella chiacchierata".

Le tue caratteristiche ti rendono un perfetto “box to box”, puoi giocare a destra e sinistra, sei estremamente duttile. Quali pensi siano le tue caratteristiche migliori?

"Non mi piace parlare molto di me stesso, sono un calciatore a cui piace giocare per la squadra, voglio aiutare il più possibile i miei compagni, farlo al massimo delle mie possibilità. Sono molto contento di essere qui, non vedo l'ora di iniziare".

Il centrocampo è il cuore dell’Inter, sarà una grande responsabilità ma anche un’opportunità per crescere tanto. Cosa pensi di poter imparare dai giocatori di grande esperienza che sono qui da anni?

"Penso che potrò imparare molto. In questo club ci sono dei giocatori di grande esperienza, di alto livello, che da diversi anni giocano abitualmente in Champions League, che hanno giocato Mondiali, Europei, Copa America e tutto questo conferma la loro grande esperienza: credo mi possano aiutare molto. Personalmente posso migliorare tatticamente, in difesa e anche in attacco. Non si è mai perfetti e credo che ogni giorno si debba cercare di crescere e mi impegnerò per fare esattamente così".

La storia recente dell’Inter ha visto croati passare per Milano e fare molto bene. Anni fa un giovane Kovacic, recentemente Perisic e Brozovic. Ci sono delle caratteristiche per cui ti rivedi in loro?

"Certamente, ho parlato con loro prima di venire qui. Mi hanno confermato la grandezza di questo club, quanto sia prestigioso e mi hanno raccontato tante cose positive. Per me la scelta è stata molto facile, mi hanno tutti augurato buona fortuna in questa mia nuova avventura".

I tifosi sono fondamentali per l’Inter. C’è qualcosa che vuoi dire per presentarti al meglio?

"Non saprei come presentarmi, come ho detto prima, cercherò di fare del mio meglio e di aiutare la squadra. Darò tutto in campo, darò tutto per questo Club. Questo è sicuramente quello che si possono aspettare da me".