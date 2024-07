Nel comunicato che ufficializza l'upgrade della partnership con Qatar Airways, l'Inter ha ufficializzato anche altri due accordi. "La compagnia aerea continuerà ad avere visibilità sui LED a bordocampo, offrendo al contempo emozionanti attivazioni per coinvolgere i tifosi e unire il mondo dello sport, dell'arte e del design e consolidando ulteriormente il legame tra Qatar Airways e la città di Milano - si legge nella nota -. Oltre al brand Qatar Airways sul front della maglia, il training kit per la stagione 2024/25 vede l’esordio di BPER sulla manica in qualità di Official Training Kit Sleeve Partner, mentre sul retro è confermata la presenza di KONAMI, Training Kit Back Partner dal luglio 2022".