Yann Sommer ha collezionato ieri la tredicesima partita da inizio stagione senza subire gol. Nessun portiere, tra quelli che militano nei top 5 campionati d'Europa, ne ha messi insieme tanti nella stagione in corso. Ecco nel dettaglio le partite in cui i nerazzurri hanno chiuso senza concedere gol agli avversari.

13 clean sheets in all competitions this season. No goalkeeper have kept more clean sheets than Sommer in European top 5 leagues.



Inter 2-0 Monza✅

Cagliari 0-2 Inter✅

Inter 4-0 Fiorentina✅

Empoli 0-1 Inter✅

Salernitana 0-4 Inter✅

Inter 1-0 Benfica ✅

Torino 0-3 Inter✅… https://t.co/vmcnLsyrTl