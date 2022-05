"Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, soprattutto in partite così. Dobbiamo tirare fuori tutto e loro ci danno sempre una mano, per questo dopo la partita sono andato a incitarli ancora". Queste le parole di Milan Skriniar al 90' di Inter-Empoli 4-2. "Molto importante andare all'intervallo sul pari. Ma non deve succedere prendere due schiaffi come oggi. Ad ogni modo, complimenti a tutti per la reazione. La rimonta ci fa capire che siamo una squadra forte, sappiamo sempre reagire, abbiamo giocatori fortissimi. Sono rimaste ancora due partite, bisogna tirare fuori tutto e andare oltre le nostre possibilità. Ora ci godiamo questa vittoria e puntiamo alla Coppa Italia, poi vediamo che succede", dice lo slovacco a DAZN.