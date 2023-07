"Se la Juve pensa di aver bisogno di un attaccante forte beh, Lukaku lo è. È un profilo giusto per i bianconeri". Parola di Mohamed Sissoko che, intervenuto a Sportitalia, ha detto la sua sulla suggestione di mercato dei bianconeri legata al belga. "Lui ha giocato all'Inter e fra le due squadre è vero che c'è una grandissima rivalità, ma penso che qualora arrivasse e cominciasse a segnare come ha fatto a Milano allora i tifosi si dimenticherebbero presto del suo passato".

Sì a Lukaku, anche se fosse per rimpiazzare Vlahovic?

"Sì, secondo me sarebbe una mossa giusta perché Lukaku come dicevo è un attaccante forte. Mi piace molto Romelu è un tipo di attaccante che si può adattare molto bene alla Juventus ed al suo gioco. Qualora andasse via il serbo dunque, sarebbe un rinforzo azzeccato".

Cuadrado proprio all'Inter ti ha dato fastidio?

"Oggi il calcio è cambiato: ci stiamo facendo l'abitudine a questi trasferimenti che una volta sarebbero stati visti come impossibili. Se c'è l'accordo economico e se ci sono le giuste motivazioni questo tipo di acquisti si fanno e sono diventati la normalità. Se Cuadrado ha scelto di andare all'Inter vuol dire che i nerazzurri gli hanno dato le giuste motivazioni a garanzie e gli auguriamo ogni bene. La Juventus deve pensare al proprio mercato, a comprare giocatori forti per vincere il prossimo scudetto".

