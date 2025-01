L'AIA ha reso noti gli arbitri della 22esima giornata del campionato di Serie A. Per la gara di domenica del Via del Mare tra Lecce e Inter è stato scelto Livio Marinelli, direttore di gara della sezione di Tivoli, che sarà coadiuvato da Lo Cicero e Ceccon con Cosso nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR siederà Marco Di Bello che avrà come assistente Paterna. Il big match del Maradona, in programma sabato alle 18, sarà invece diretto da Daniele Chiffi.

Ecco l'elenco completo:

TORINO – CAGLIARI Venerdì 24/01 h.20.45

BONACINA

DEL GIOVANE – FONTEMURATO

IV: MASSIMI

VAR: NASCA

AVAR: MARIANI

COMO – ATALANTA Sabato 25/01 h.15.00

PAIRETTO

ROSSI C. – CIPRESSA

IV: AYROLDI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARESCA

NAPOLI – JUVENTUS Sabato 25/01 h.18.00

CHIFFI

BERTI – DEI GIUDICI

IV: ZUFFERLI

VAR: PATERNA

AVAR: MARIANI

EMPOLI – BOLOGNA Sabato 25/01 h.20.45

LA PENNA

CARBONE – FONTANI

IV: SCATENA

VAR: DI PAOLO

AVAR: GARIGLIO

MILAN – PARMA h.12.30

ABISSO

PRETI – DI IORIO

IV: PERRI

VAR: CAMPLONE

AVAR: MARINI

UDINESE – ROMA h.15.00

SOZZA

MONDIN – BERCIGLI

IV: ARENA

VAR: SERRA

AVAR: MARESCA

LECCE – INTER h. 18.00

MARINELLI

LO CICERO – CECCON

IV: COSSO

VAR: DI BELLO

AVAR: PATERNA

LAZIO – FIORENTINA h. 20.45

RAPUANO

PERETTI – PASSERI

IV: FELICIANI

VAR: FABBRI

AVAR: MERAVIGLIA

VENEZIA – H. VERONA Lunedì 27/01 h. 18.30

MANGANIELLO

COSTANZO – MORO

IV: GALIPO’

VAR: MAZZOLENI

AVAR: SERRA

GENOA – MONZA Lunedì 27/01 h. 20.45

DOVERI

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: CREZZINI

VAR: MARINI

AVAR: FABBRI

