Proseguiranno fino a domenica 5 febbraio le votazioni per scegliere 'l'EA SPORTS Player Of The Month' di gennaio. Tra i cinque candidati che i tifosi possono scegliere c'è anche l'interista Lautaro Martinez, oltre a Paulo Dybala (Roma), Ademola Lookman (Atalanta), Luis Alberto (Lazio) e Victor Osimhen (Napoli).