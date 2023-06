Dopo il laziale Ivan Provedel e il napoletano Kim, premiati rispettivamente come miglior portiere e difensore della Serie A 2022-23, è un interista ad aggiudicarsi il 'best midfielder' del campionato: si tratta di Nicolò Barella, che ha battuto Adrien Rabiot e Sergej Milinkovic-Savic, gli altri due candidati. Ora resta da stabilire il 'best striker', con il nerazzurro Lautaro Martinez in lizza per vincerlo al pari di Rafael Leao e Victor Osimhen.

Dominante a centrocampo



Barella è il miglior centrocampista della stagione e presto lo troverete nel Team Of The Season della #SerieATIM #TOTS | @EA_FIFA_Italia pic.twitter.com/B5zgglFnxU — Lega Serie A (@SerieA) June 2, 2023

