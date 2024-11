"Il mondo del calcio italiano è difficile, io sono un neofita al contrario di Marotta e Percassi", ha subito ammesso Paolo Scaroni allo 'Sport Talk Industry', dove il presidente del Milan è intervenuto dal palco dal quale ha risposto anche sul tema stadio: "Faccio un flash sulla situazione, oggi stiamo valutando l’ipotesi del 2018, ovvero costruire un nuovo stadio a San Siro affianco al Meazza. Costruito questo stadio possiamo trasformare il Meazza per fare una serie di attività sportive e commerciali come albergo, centro commerciale, sede e museo di Milan e Inter. Creando obbligatoriamente lo stadio più bello d’Europa. Se Milan e Inter fanno uno stadio nel 2030 deve essere il più bello del mondo. Non è San Siro iconico, sono Milan e Inter che hanno reso San Siro iconico. Siamo ben contenti di rimanere a San Siro, è ben collegato ed è casa nostra. Noi teniamo ben aperta la porta di San Donato, il percorso di San Siro è sempre difficile anche se resto ottimista".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!