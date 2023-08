Dopo che Gianluca Scamacca ha scelto i nerazzurri di Bergamo, l'Inter deve capire come attutire il colpo e rilanciare la corsa ad un nuovo attaccante. Secondo Gianlucadimarzio.com, la prima scelta rimane lo statunitense dell'Arsenal Folarin Balogun, sul quale, secondo Gianlucadimarzio.com, dirotterebbe la cifra inizialmente destinata all'attaccante ex Sassuolo: 25 milioni più 5 di bonus, aggiungendo una percentuale sulla rivendita. Rimane da capire se i Gunners sarebbero eventualmente soddisfatti dall'offerta. L'alternativa, come noto, è Beto dell'Udinese.

