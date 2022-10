Inter in vantaggio all'intervallo al 'Mapei Stadium' sul Sassuolo. Vantaggio meritato anche se arrivato sul primo vero tiro in porta, allo scoccare del 45'. Dopo un avvio favorevole al Sassuolo, che ha portato Frattesi al tiro che ha chiamato subito Onana alla parata di piede, e a un paio di sgroppate di Laurentié, l'Inter ha poi preso in mano la partita e ha costruito le occasioni migliori. Tanto gioco sugli esterni, buona la spinta di Dumfries che ha messo diversi palloni in mezzo dalla destra, ma polveri bagnate per gli attaccanti: prima Lautaro ha mancato la porta in scivolata, poi Dzeko in piena area ha svirgolato malamente. Qualche contropiede del Sassuolo con la velocità di Laurentié e la tecnica di Frattesi, ma la retroguardia ha sempre chiuso con attenzione. Al 45' Lautaro viene anticipato in corner in scivolata. Dagli sviluppi, sponda di testa di Dumfries per Dzeko che in girata fa 1-0. Vedremo se nel secondo tempo l'Inter continuerà a guidare la partita e magari chiuderla.