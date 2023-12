Intervenuto in conferenza stampa al termine del match pareggiato oggi contro il Pari, il tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo ha parlato così di Sebastiano Esposito, autore del gol che al 92' ha regalato il pari ai blucerchiati: "Perdere sarebbe stato ingiusto - ha ammesso -. Per la seconda gara di fila non raccogliamo una vittoria in casa, ma bisogna ripartire dalla grande reazione di un gruppo che sta diventando squadra e che proprio non ci stava a perdere.

La classifica? Non la guardo, ragiono gara dopo gara. E' vero che ci chiamiamo Sampdoria e che abbiamo un pubblico importante e che si segue in massa ovunque, ma vorrei ricordare a tutti che abbiamo subito due punti di penalizzazione e che ho a disposizione ragazzi che, per una serie di motivi, ho dovuto gettare nella mischia più del previsto. Vedere la crescita di Stankovic mi rende soddisfatto, faccio i complimenti anche ad Esposito che è un elemento importantissimo per noi e che sprono ogni giorno perché so che può e deve dare di più", ha concluso.

