Ci sarà la cornice della grandi occasioni domani sera, alla Red Bull Arena, completamente sold out per Salisburgo-Inter di Champions League. Nelle scorse ore, il club austriaco ha comunicato che tutti i biglietti sono stati venduti e che, quindi, sono attesi oltre 30mila spettatori per spingere la squadra di Gerhard Struber a un'impresa che sarebbe storica.