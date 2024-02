Arrivano ulteriori dettagli rispetto all'indiscrezione di mercato svelata nelle scorse ore da Fabrizio Romano, secondo il quale Mehdi Taremi sarebbe pronto a svolgere le visite mediche per conto dell'Inter, club al quale si unirà da luglio con un contratto a scadenza giugno 2026, con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Secondo il giornalista, il piano delle parti è firmare tutti i documenti entro la fine di questa settimana dopo il passaggio di rito all'Humanitas di Rozzano.

️🇮🇷 Medical booked for Taremi as new Inter player, as revealed earlier today.



Plan to get medical done and then all the documents signed by the end of this week. https://t.co/A4ULbhQU7J