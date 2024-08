Milan Skriniar è a un passo dall'Al-Nassr, dove ritroverebbe Marcelo Brozovic, ex compagno di squadra ai tempi dell'Inter. Stando a quanto risulta a Fabrizio Romano, il club saudita ha inviato un'offerta ufficiale al Paris Saint-Germain per acquistare il centrale slovacco, ormai ai margini del progetto di Luis Enrique. Una proposta economica che, evidentemente, ha soddisfatto le richieste dei parigini, visto che l'accordo viene dato prossimo alla definizione dal giornalista. Ora la palla passa a Skrinka, che deve decidere se accettare il corteggiamento dei club di Riad, nonostante alcune richieste arrivate dalla Serie A.

🚨🟡 EXCLUSIVE: Al Nassr have sent official bid to Paris Saint-Germain for Milan Skriniar, deal almost done!



Permanent move proposal submitted and deal close to being agreed for Slovakian defender.



Despite proposals from Italy, Skriniar is now close to joining Al Nassr.



⏳🇸🇦 pic.twitter.com/Hrd1F7pMxs