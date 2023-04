Si macchia di un grave episodio di cronaca il contesto di Inter-Fiorentina. Il portale MilanoToday dà infatti la notizia di una rissa scoppiata all'interno di un pub di Via Procaccini a Milano che ha visto coinvolti alcuni tifosi nerazzurri e dei ragazzi inglesi e irlandesi, intenti a festeggiare un compleanno. Un 31enne irlandese avrebbe involontariamente urtato un passeggino: questo avrebbe generato la rabbia dei nerazzurri, che lo hanno aggredito. In seguito allo scoppio del tafferuglio, i tifosi lombardi hanno lasciato il locale. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che stanno indagando sull’accaduto. Il 31enne irlandese e un suo amico inglese di 24 anni, invece, sono stati condotti al Fatebenefratelli per delle ferite di cui ad una gamba.