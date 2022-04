La redazione di TuttoJuve ha raggiunto l'ex difensore del Chelsea Ricardo Carvalho , che nel corso dell'intervista ha rivelato i motivi per i quali sfumò l'arrivo all'Inter nonostante il forte endorsement di José Mourinho : "Ho sfiorato l'Italia, ma il Chelsea manifestò la volontà di trattenermi e non avallò il mio trasferimento all'Inter. Rispettai quella che era la loro decisione, anche perché a Londra mi trovavo davvero molto bene. Mourinho mi cercò con grande insistenza, ma alla fine il club nerazzurro riuscì ugualmente ad acquistare un grande difensore come Lucio ".

Sullo Scudetto l'ex difensore portoghese non ha dubbi: "Per me lo vincerà l'Inter, perché è la squadra più forte e possiede i giocatori migliori in Italia. Il Milan gioca bene, è primo, ma non so se riuscirà a mantenere il vantaggio. Mancano poche partite e l'esperienza dei nerazzurri potrebbe contare di più".