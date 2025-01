Andrea Ranocchia parla attraverso le colonne di Tuttosport della sfida di Supercoppa Italiana di questa sera. "Credo che l’Inter cercherà di fare l’Inter, negli ultimi anni difficilmente ho visto una squadra in difficoltà. Il Milan, visto il cambio repentino di allenatore, è difficile da pronosticare. Contro la Juventus hanno giocato un brutto primo tempo, migliorando nella ripresa - dice Ranocchia - La favorita è l’Inter, però è una finale. Conteranno tantissimi fattori. E sono curioso di vedere Conceiçao. Nelle varie interviste e conferenze si è mostrato un allenatore diretto e duro nel modo di fare. Può far bene nel calcio italiano, c’è bisogno di tecnici di questo tipo".

L'unico derby finora giocato in stagione è andato però ai rossoneri. "Penso che quella fu una partita storta - prosegue l'ex difensore -. I nerazzurri oggi hanno acquisito una loro mentalità. Giocano quasi a memoria, sono solidi, l’ambiente è molto positivo, non si scompongono se vanno sotto. Quindi penso di vedere la solita Inter, una squadra che costruisce il gioco e crea tante occasioni da gol. Anche il Europa il gap è stato limato con le altre grandi, ne vedo poche al livello dei nerazzurri. L’Inter può puntare a vincere tutto, ha allenatore e società giusti. Poi siamo solo a metà stagione, ma la rosa può competere in ogni competizione».

I nerazzurri hanno recuperato anche una fase difensiva apparsa in affanno ad inizio stagione. "L’anno scorso credo subisse meno, ma sono fasi anche un po' cicliche. Oggi comunque chi scende in campo, lo sta facendo benissimo. De Vrij è una sicurezza, lo è da anni. Bisseck ha avuto una crescita enorme e non mi sorprende che possa avere tanto mercato. Se io fossi in Inzaghi farei fatica a scegliere chi far giocare. Sono tutti co-titolari". Davanti, invece, secondo Ranocchia peserà più l'assenza di Thuram che quella di Leao, visto che il francese "stava benissimo e creava occasioni su occasioni in qualsiasi momento".

Infine la mediana. "Reputo il centrocampo dell’Inter il migliore d’Europa, al massimo tra i primi tre. Il Milan ha un reparto forte, Reijnders sta giocando ad alti livelli. Però i nerazzurri, anche per i sostituti, hanno qualcosa in più", risponde ancora Ranocchia.