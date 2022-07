Prima di essere ufficializzato come nuovo acquisto della Cremonese, Ionut Radu torna a parlare ai microfoni di Sport Mediaset dell'episodio di Bologna, la topica clamorosa che è costata sconfitta e soprattutto punti sanguinosi per la corsa allo Scudetto dell'Inter. Quella del romeno è un'arringa in sua difesa: "Nessuno è perfetto, può capitare a tutti un errore del genere. L’importante è reagire fin da subito e farsi trovare pronti. Ci può stare che succedano queste cose“.