Emergono altri dettagli sul trasferimento ormai definito di Ionut Radu dall'Inter al Bournemouth. Dopo l'anticipazione in esclusiva di Fabrizio Romano, arriva la conferma di Gianluca Di Marzio che ha aggiornato la notizia svelando la formula dell'operazione per cui i due club si sono accordati: il portiere romeno raggiungerà le Cherries già stasera in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.