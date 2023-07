Una delle priorità del Chelsea è sfoltire la rosa, piena di elementi fuori dal progetto come Romelu Lukaku. L'ha ribadito Mauricio Pochettino dopo l'ultima amichevole dei Blues: "Abbiamo 29 giocatori qui ed è una quantità enorme. Creerà confusione nella squadra. Al momento la dinamica è molto buona, ma in ogni partita tre, quattro, cinque giocatori non possono giocare e questo per l'umore è difficile - la parole riportate dal Sun -. Si tratta di creare una squadra con un buon equilibrio e giocatori che abbiano l'opportunità di giocare e possano competere per il loro posto. Se i giocatori non sono contenti perché credono che non giocheranno, troveremo una soluzione con il club e sistemeremo la situazione. Servono 22, 23, 24 giocatori con qualche giovane e basta. Mi dispiace tanto perché forse la decisione sarà dura ma dobbiamo costruire una squadra buona ed equilibrata che voglia competere per le gli obiettivi".

Poch ha poi aggiunto che "forse alcuni giocatori della nostra squadra che stanno giocando bene e di cui siamo così contenti stanno pensando di lasciare il Chelsea per circostanze diverse. Non è un grosso problema, è successo in passato e succederà anche in futuro. I giocatori che saranno qui la prossima stagione devono essere felici, che giochino o meno".

