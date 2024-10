Dopo l'indicazione generica, l'Inter offre nel proprio bilancio anche il dettaglio delle plusvalenze realizzate nella stagione 2023-2024. Spicca, chiaramente, quella legata alla cessione di André Onana al Manchester United, che ha fruttato un plusvalore di 42.438.000 milioni di euro; ammonta a 14.702.000 quella per Marcelo Brozovic all'Al Nassr, poi ci sono i quasi 4,5 milioni per la cessione di Samuele Mulattieri al Sassuolo e i 3,3 messi a bilancio con la partenza di Facundo Colidio per il River Plate.

Curiosità: nel registro ci sono anche 30mila euro frutto della cessione al Milan dell'attaccante Gloria Marinelli.

