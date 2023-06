Lorenzo Pirola si appresta a vivere a 21 anni il suo secondo campionato europeo Under 21, con la consapevolezza che la Nazionale azzurra possa fare molta strada: "Sappiamo senza bisogno di nasconderci di essere un’ottima squadra, vogliamo vivere un Europeo da protagonisti e qualificarci per le Olimpiadi - le parole del difensore della Salernitana -. Vincere l’Europeo sarebbe un grandissimo traguardo".

Vicecampione d’Europa con l’Under 17 nel 2019, Pirola ha fatto tutta la trafila nelle Nazionali Giovanili, dall’Under 15 all’Under 21, con cui ha debuttato nell’ottobre 2020 collezionando dieci presenze e mettendo a segno anche una rete con il Lussemburgo nel primo match delle qualificazioni: "Nell’Europeo Under 17 sono stato battuto in finale dall’Olanda, al Mondiale Under 17 sono uscito ai quarti con il Brasile e due anni fa all’Europeo Under 21 siamo stati eliminati sempre ai quarti dal Portogallo. Spero che questa sia la volta buona, abbiamo la squadra e le potenzialità per farcela".

Pirola arriva a questo appuntamento dopo una stagione in cui ha trovato molto spazio con il club: "La cosa buona è che rispetto al passato quasi tutti giochiamo in Serie A e la maggior parte di noi gioca con continuità. La pressione che c’è su di noi è da vivere in maniera positiva, siamo forti ed è giusto che le aspettative siano alte. Mi sento cresciuto parecchio e sento di essere migliorato molto da quando è arrivato Paulo Sousa. All’inizio ho trovato delle difficoltà, poi sono riuscito a giocare con continuità e a fare ottime prestazioni".

Prestazioni che hanno convinto la proprietà a riscattarlo: "Manca solo l’ufficialità, sono molto contento di questa scelta, la migliore per il mio percorso di crescita. La società ha sempre creduto in me, anche quando nei primi tempi le cose non andavano benissimo. Gli ultimi quattro/cinque mesi poi sono andati alla grande, ho voglia di rimanere a Salerno e di alzare ulteriormente l’asticella per l’anno prossimo".

Tra gli obiettivi futuri c’è ovviamente anche la Nazionale maggiore, ammette Pirola: “E’ un grandissimo stimolo, è il sogno di ogni calciatore. So però che per guadagnarmela devo dare continuità alle prestazioni e far bene, con il club e con l’Under 21".