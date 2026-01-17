Il mercato può attendere per Ivan Perisic, che continua a essere centralissimo nel progetto del PSV. Come dimostra la sua titolarità nel match tra la squadra di Eindhoven e il Fortuna Sittard, valido per la 19esima giornata di Eredivisie. Il quasi 37enne croato è stato accostato all'Inter negli ultimi giorni, anche se non si può parlare di una reale trattativa in corso. In Olanda si è vociferato dell'intenzione da parte dei nerazzurri di formulare un'offerta bassa rispetto a quanto vorrebbero i Boeren per lasciar partire a gennaio uno del loro leader. Per la cronaca, gli agenti del giocatore sono attesi in Italia nei prossimi giorni.