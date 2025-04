"L’errore da evitare è considerare lo scudetto cosa fatta solo perché si è primi con l’Inter", ha detto Giorgio Perinetti, intervenuto a Stile TV nel corso della trasmissione 'Salite sulla Giostra', dove poi sui partenopei ha aggiunto: "Il primo posto del Napoli è frutto del lavoro di Conte che ha dato un’identità al gruppo, ma guai a pensare che il risultato sia cosa già fatta".

"La tensione ora è sempre più alta, perché nonostante la classifica serena delle squadre che affronterà il Napoli da qui alla fine, si tratta di formazioni che vogliono ben figurare. Il Napoli deve superare ostacolo dopo ostacolo, nessuno è superato in partenza" ha continuato prima di parlare dei campioni d'Italia: "L’Inter si è visto raggiungere dal Napoli e questo crea situazioni particolari nella testa dei giocatori nerazzurri, ma può recuperare emotivamente. È attesa da una gara importante domani, poi ci sarà la Champions, ed è chiaro che dal punto di vista fisico qualcosa in più spreca, ma il Napoli deve affrontare le sue preoccupazioni e le sue ansie, fare risultato e solo dopo si vedrà cosa arriverà".

"La tensione pesa per tutti - ha aggiunto -, ma Conte se vincesse questo campionato sarebbe il suo decimo. Trasferire la sua esperienza ad un gruppo non è facile, ma lui è in grado di far capire alla squadra cosa serve in questi momenti finali. Se finisci l’allenamento e vieni a sapere che Neres non ci sarà per tutto il campionato, che manca Buongiorno e manca pure Juan Jesus è chiaro che il tecnico arriva carico in conferenza stampa e si scarica. Il Napoli però ha già fatto una grandissima impresa, sfidare l’Inter l’unica candidata a inizio stagione a vincere lo scudetto ed essere primi significa aver fatto un’impresa. Ora è giusto crederci per continuare a coltivare questo sogno, ma l’impresa è stata già compiuta".