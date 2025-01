Antonio Percassi ha anticipato in tono scherzoso l'impegno che stasera attende l'Atalanta, sfidante dell'Inter nella prima semifinale di Supercoppa italiana a Riad: "Complimenti alla Lega per l'organizzazione di questo evento, peccato che abbiamo una partitella da mal di testa - le parole del presidente della Dea pronunciate durante la visita all'ambasciata italiana -. Non doveva capitarci questo, porca miseria. Ho tentato di parlarne al suo rappresentante maggiore e gli ho detto 'abbi pietà di noi'. Teniamo i piedi per terra come Atalanta, in campionato siamo ancora in Serie A avendo raggiunto i 40 punti, Siamo una squadra provinciale che cerca di fare bene, siamo 'poveretti' senza la potenza delle altre. Ma affrontiamo impegni con serietà. Speriamo che l'anno prossimo sia meno duro".