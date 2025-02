In attesa del fischio d'inizio del 242esimo derby di Milano, in programma per oggi pomeriggio alle 18.00 al Meazza e valido per la 23ª giornata di campionato, gli interisti hanno ancora una volta dato dimostrazione di passione irrefrenabile nei confronti della loro Beneamata: nelle giornate di giovedì 16 e venerdì 17 gli abbonati al Secondo Anello Verde e gli abbonati alla stagione 24/25 hanno difatti avuto la possibilità di acquistare i biglietti per assistere alla stracittadina nel settore ospiti dedicato agli interisti, ovvero il Secondo Anello Verde.

Settore andato velocemente in sold-out dopo queste le prime fasi di vendita, il che determina l'impossibilità di attivare le fasi di vendita successive, ovvero quelle dedicate ai Soci Inter Club e ai titolari della Tessera Siamo Noi.

