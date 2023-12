Marco Parolo lancia una provocazione sulle frequenze di DAZN. Interpellato sull'andamento dell'Inter, l'ex centrocampista della Lazio, che ha avuto come allenatore Inzaghi proprio in biancoceleste, ha dichiarato: "Anche se ottiene il campionato lui potrebbe dire basta e che ha finito il ciclo. Cosa gli può venire chiesto di più? Può vincere la Champions League, ma in tre anni ha fatto finale di Champions League e vinto tre coppe. Vero che c’è il discorso Supercoppa Italiana, ma Inzaghi l’ha già vinta".

