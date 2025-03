È Simone Inzaghi il vincitore della 33esima Panchina d'Oro. L'allenatore dell'Inter ha battuto Gasperini, arrivato secondo, e Vincenzo Italiano, arrivato terzo (LEGGI QUI). A margine della cerimonia andata in scena a Coverciano, il tecnico campione d'Italia ha così commentato il riconoscimento vinto: "È un orgoglio vincere un premio così qua, a Coverciano" ha premesso prima di ringraziare i colleghi per il voto, la società per il supporto e i suoi ragazzi, primi artefici del suo successo.

"È prestigioso ed è un onore essere stato votato dai colleghi con cui ci incontriamo ogni domenica - ha continuato rivolgendosi agli allenatori che lo hanno votato -. Vorrei condividere il premio con i miei collaboratori che mi supportano sempre. Poi non dimentico la mia dirigenza e la mia proprietà, ho la fortuna di lavorare nell'Inter dopo la Lazio, due grandissime società. Ho avuto la possibilità di essere sempre supportato, ci sono state vittorie e tempi duri ma mi hanno sempre aiutato. Poi un pensiero ai miei giocatori che in questi quasi 4 anni hanno sempre cercato di dare il massimo. Giocare così tanto non è semplice, ma ho la fortuna di avere giocatori così a fianco e vorrei condividere anche con loro la vittoria, oltre che con la mia famiglia. Negli ultimi anni a casa ci sono stato poco, ma ci sono sempre e mi aiutano sempre" ha concluso Inzaghi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!