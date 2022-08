È Dumfries (7,5) il migliore in campo secondo la Gazzetta dello Sport. L'esterno olandese risolve il match di Lecce entrando dalla panchina con la rete al 95' e regala all'Inter i primi tre punti della stagione. Dietro di lui c'è Dimarco (7), costante nel martellare a sinistra. Handanovic si merita il 6,5 per un paio di parate nella ripresa e anche Lautaro va oltre la sufficienza anche grazie all'assist finale. Sufficienti Lukaku, Darmian, Barella, Brozovic, Bastoni e Mkhitaryan. Tanti i bocciati: 5,5 per Gosens, De Vrij e Skriniar; 5 per Calhanoglu (il peggiore).