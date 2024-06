Intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Francisco Javier Garcia Pimienta, il direttore sportivo del Siviglia Victor Orta ha fatto un bilancio della campagna acquisti invernale del club andaluso: "Possiamo dire che è stato positivo, su quattro giocatori due hanno avuto un ruolo da protagonisti. E' un mercato difficile. Lo abbiamo fatto in coordinamento con l'allenatore. Lui infatti ha avuto buone referenze su Hannibal Mejbri e ha ratificato il suo acquisto. Alla fine, le circostanze non hanno permesso di dargli più minuti".

Orta prosegue: "Con la situazione che abbiamo avuto riguardo al numero degli acquisti, abbiamo fatto il massimo che potevamo e giocatori come Lucien Agoumé hanno avuto la loro importanza. Non tutti gli acquisti possono essere importanti e ovviamente cercheremo di avere un indice di affidabilità sempre più importante per le operazioni in entrata. Vorremmo cominciare la prossima stagione con la rosa già praticamente confezionata, cosa non è stata possibile quest'anno. Faremo il possibile ma ovviamente non dipende solo da noi, ci sono tante situazioni esterne relative a giocatori che vanno via. Mi piacerebbe iniziare con una rosa già completa tra il 60 e l'80 per cento".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!