Paolo Nicolato, oggi commissario tecnico della Lettonia, ha lavorato con Giacomo Raspadori quando era ct dell'Under 21 azzurra e vede positivamente un possibile approdo dell'attaccante in nerazzurro. "Un ragazzo super. Uno dei più intelligenti che abbia mai allenato. Dalle capacità di apprendere, a quelle delle scelte, è certamente maturo. Una persona corretta, educata, avrà alle spalle una famiglia di livello, ha grandi valori", dice Nicolato a Tuttosport.

"Sa riconoscere gli spazi, muoversi tra le linee, dialogare sul breve, è rapido nelle decisioni - prosegue Nicolato -. A me ricorda i giocatori spagnoli per la sua tecnica, per questo pure come falso nueve va benissimo. In un calcio manovrato, di possesso, di combinazioni lui è fortissimo. Ha tecnica, capisce il gioco e le giocate. Andrebbe a completare il parco attaccanti dell'Inter. Davanti i nerazzurri sono fortissimi, ma forse Raspadori andrebbe a completare la squadra: la rosa attuale un giocatore come lui oggi non ce l’ha".

Nicolato ha allenato anche Frattesi, di cui si parla per un possibile scambio proprio con Raspadori. "Parliamo di una mezzala di grande inserimento e gamba, uno che segna con continuità grazie alle sue caratteristiche. È un ragazzo splendido su cui puoi appoggiarti. Stai sicuro che ti dà sempre il 100%. Uno scambio Raspadori-Frattesi? Io credo che potrebbe essere uno scambio intelligente. Sono ancora giovani, hanno ancora tanti anni davanti. Loro due per mentalità, educazione e valori sono sempre destinati a migliorare perché fanno sempre tutto col massimo impegno".