Intervenuto insieme ad Assane Diao ai canali ufficiali del Como, il gioiellino del club lombardo entrato nelle orbite di mercato dell'Inter, Nico Paz ha parlato della sua stagione, del passaggio dal Real alla Serie A: "È stato un grande cambiamento per me. Nel Real Madrid avevo giocato nelle categorie inferiori, è stato un cambiamento molto difficile da fare ma molto bello e mi sto adattando e ho molta voglia di proseguire", ha detto a proposito del passaggio dai Merengues al Como. Poi cita anche il padre, grande amico di Zanetti, e apre un barlume di speranza per i nerazzurri.

Se potesse scegliere, con quale calciatore vorrebbe giocare?

"Ho già avuto la fortuna di giocare nel Real Madrid, il miglior club del mondo, e di farlo con gente come Vinicius e Bellingham. Se dovessi dirne un altro adesso direi Lamine Yamal, è fra i più forti al mondo".

La partita giocata con Messi con l'Argentina?

"Il miglior momento della mia vita fino a qui. È stata una locura, giocare col migliore della storia. Sono felicissimo e grato per aver potuto vivere quel momento".

L'influenza di padre, che in passato è stato calciatore anche lui?

"Sa come gestire le cose e quindi mi dà i consigli migliori, mi aiuta molto avere una figura come mio padre in casa".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!