Subentrando al minuto 73 a Lautaro Martinez, Nico Paz, centrocampista offensivo del Como, ha fatto ieri ufficialmente il suo debutto con la maglia della Nazionale argentina nel rotondo 6-0 rifilato alla Bolivia, nel quale ha messo anche la sua firma offrendo a Lionel Messi l'assist per il sigillo definitivo sul match del Monumental. A fine gara, a domanda dei giornalisti di AIRE de Santa Fé sulle sensazioni provate nel giocare a fianco di gente come Messi, Lautaro e Julian Alvarez, Paz non ha nascosto la sua emozione: "È pazzesco. È più facile giocare così, circondarsi di questi giocatori, è incredibile".

