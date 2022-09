Migliore in campo della Nazionale italiana che ha battuto l'Ungheria 2-0 a domicilio, conquistando le final 4 di Nations League, Federico Dimarco si presenta davanti ai microfoni di Rai Sport per commentare la sua ottima prestazione, impreziosita anche da un gol: "Sono contento di aver segnato il primo gol in azzurro, l'importante era vincere e l'abbiamo fatto: siamo contenti di essere arrivati alle finali. Ho fatto tanta strada per arrivare qui, ogni giorno ho cercato di dare il massimo nel mio lavoro. Sono contento di aver fatto il 1500esimo gol dell'Italia, mi godo questa serata".