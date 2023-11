Ritorno in grande stile per Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli, che espugna il campo di Bergamo battendo l'Atalanta e rilanciandosi in classifica. Il tecnico partenopeo, intervistato da DAZN nel dopopartita, ha spiegato come ha approcciato il nuovo gruppo: "Le altre squadre adesso sanno di affrontare i campioni d'Italia e ci mettono tutte le attenzioni possibili. Da quando sono arrivato ho cercato di lavorare soprattutto su questo aspetto". La sua second life napoletana è segnata anche dal ritorno in campo di Victor Osimhen: "Sta entrando, ha un minutaggio ridotto; spero possa tornare in forma presto perché ci serve tantissimo".

La brutta notizia è legata al problema di Matias Olivera, uscito per un infortunio al ginocchio: "Mi dicono non sia un problema leggero, ma aspettiamo di sentire cosa ci dicono i medici domani". Adesso, Real Madrid e Inter: "Con gli spagnoli andiamo a fare un'amichevole, diciamo così... Andremo di partita in partita".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!