Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato a DAZN, partendo con un giudizio molto critico sul rigore concesso all'Inter: "Cosa significa che il VAR non può intervenire se c'è un errore? Una decisione dell'arbitro può cambiare una partita di questo genere. Il VAR o c'è o non c'è per correggere gli errori. Altrimenti si nascondono dietro queste tipologie. Cosa significa? E' una cosa che mi fa incazzare, il VAR deve intervenire se c'è un errore. Se c'è il VAR deve essere utilizzato per correggere gli errori. Errore clamoroso, che può incidere sulla partita. Che significa? Se c'è un errore il VAR interviene, punto e basta. Va a vedere cosa succede. In questo modo non mi sento più sicuro con il VAR. Fatemi capire: il VAR deve correggere un errore, non che lascia la decisione all'arbitro. Altrimenti si creano dei retropensieri. Se c'è un errore il VAR deve richiamare l'arbitro. VAR bellissimo strumento, se utilizzato bene".

Sulla prova della squadra: "Avevo detto ai ragazzi di venire a giocare con forza e personalità contro la squadra più forte del campionato. Sono molto soddisfatto, non era semplice. Stiamo lavorando tanto, con dei miglioramenti. Altrimenti non vieni a San Siro due volte senza perdere. Ci sono dei valori, i ragazzi stanno dimostrando di stare sul pezzo. Potevamo fare di più sul piano qualitativo. Abbiamo commesso troppi errori, ci sarà un miglioramento".