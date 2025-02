Anche il nome di Jaka Bijol è finito nella lista degli obiettivi dell'Inter per rinforzare la difesa del futuro. Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese, Gianluca Nani, ha parlato della situazione del centrale sloveno ai microfoni di Radio Sportiva, senza escluderne la cessione: "Forte, è con noi da anni. A Napoli è stato straordinario. Il suo lavoro in questi anni è impressionante, mi sorprendo che non siano ancora venuti i primi cinque club d'Europa a chiedercelo. Noi vorremmo sempre tenerli con noi, ma spesso arriva il momento giusto per la società e per il calciatore per partire".

Poi un passaggio sul pareggio ottenuto al Maradona contro il Napoli: "È stata una bella partita, una delle poche che ho visto divertendomi quest'anno visto che spesso mi capita di soffrire. Sono contento, la squadra ha giocato con personalità e a viso aperto. Non è la prima volta quest'anno, penso ai due match di campionato con l'Atalanta. Siamo contenti dei progressi della squadra, del mister e dei giocatori".

