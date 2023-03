Samuele Mulattieri è ancora il protagonista principale in casa Frosinone. Nel netto 3-0 della capolista della Serie B sul Venezia c'è lo zampino dell'attaccante di proprietà dell'Inter, autore della doppietta che ha aperto e chiuso il match: il classe 2000 prima sblocca la gara con una lunga cavalcata conclusa con un tiro all'incrocio, poi cala il sipario con il facile appoggio in rete a porta sguarnita. Un'altra grande prova in una stagione in cui sta riuscendo a mettersi in mostra sempre di più.