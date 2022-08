Qualche lieve indecisione per l'arbitro Fabbri in Lazio-Inter, gara che non ha lasciato tregua all'arbitro di Ravenna, tre volte assisti 'confortato' da Aureliano al Var. Al netto delle sfumature, il fischietto romagnolo conduce una buona gara come fa notare la Gazzetta dello Sport che sottolinea i momenti particolarmente complicati: corretto il vantaggio di Felipe Anderson, tenuto in gioco da Bastoni; come corretta è la lettura del VAR nel contatto in area tra Zaccagni e Dumfries: "il colpo del laziale sarebbe punibile ma nel 'frame' precedente Lukaku riceve palla in posizione di fuorigioco". Ancora grazie ad Aureliano, Fabbri fa la scelta giusta sul gol dell'1-1 di Lautaro che "scatta in posizione 'on', De Vrij è 'passivo'".