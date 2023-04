Non convince del tutto la direzione di Inter-Fiorentina da parte di Maresca. L'arbitro campano grazia a inizio gara Castrovilli (poi ammonito da ultimo uomo nel secondo tempo su Lukaku...) e grazia pure Amrabat per un brutto fallo su Barella (successivamente ammonito anche lui per un intervento secco su Bellanova). Bravo al 5' sul braccio in area di Castrovilli (no rigore) e al 13' sulle proteste viola per un presunto braccio di Bastoni (gamba).