La Gazzetta dello Sport promuove Doveri, direttore di gara di Parma-Inter. Nonostante le tante polemiche, è del tutto regolare il 2-0 di Thuram: il francese liscia il pallone e non lo colpisce con il braccio. In precedenza, Almqvist teneva in gioco Mkhitaryan lanciato nello spazio da Darmian.

Non c'è nulla, nel secondo tempo, in area interista: mai rigore né per l'intervento di Mkhitaryan suOndrjeka (palla e poi contatto molto lieve) né per la leggerissima spinta di Carlos Augusto su Camara.

Nel finale, rischia Zalewski quando entra duro su Pellegrino, ma lo colpisce con la tibia e non con il piede a martello: ok il giallo.