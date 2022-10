Dai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Massimo Moratti ha espresso parole di elogio verso il Napoli di Luciano Spalletti dopo la fantastica impresa di Amsterdam di ieri in Champions League: "Devo dire che il Napoli sta facendo qualcosa di ecccezionale, gioca in modo incredibile con questo allenatore. Un allenatore molto competente, mi è sempre piaciuto. Se il Napoli continua a giocare così non c'è storia, certo non è facilissimo mantenere questo ritmo alla lunga distanza. Dopo aver visto l'Inter mi sono goduto la partita del Napoli e c'è poco da dire. Auguro agli azzurri di continuare a fare bene perché se lo merita. Quale giocatore del Napoli vorrei all'Inter? Mi piacerebbe Giacomo Raspadori, è un ragazzo intelligente che parla bene. Ecco, questo non fa mai male in un gruppo. Kvicha Kvaratskhelia mi sembra davvero buono, ha dei numeri. Questo è un calciatore di quelli che si ricordano".