"L'equilibrio in vetta non durerà fino a primavera, a gennaio-febbraio ci sarà una scrematura". E' la convinzione espressa a Sky Sport da Riccardo Montolivo, che poi ha svelato le sue personali favorite nella otta scudetto: "Napoli e Inter sono le squadre che si giocheranno il titolo - le parole dell'ex centrocampista -. I nerazzurri sono i più completi, sono ampiamente favoriti. E non abbiamo ancora visto il miglior Lautaro, mentre Taremi deve crescere".

