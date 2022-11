Sta per fare il suo debutto ai Mondiali la Nazionale olandese, che alle 17 scenderà in campo all'Al Thumama Stadium contro il Senegal. Ufficiali le scelte di Louis van Gaal, che si affiderà a Denzel Dumfries come terzino destro e al tandem formato da Vincent Janssen e Steven Bergwijn davanti. La nota nuova è tra i pali, visto che ci sarà il debutto con gli Oranje dell'ex portiere del Foggia Andries Noppert.

Questo l'undici olandese (5-3-2): Noppert; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Ake, Blind; Berghuis, Gakpo, De Jong; Janssen, Bergwijn.