Dopo aver trascinato l'Inter con il suo secondo gol in campionato, Henrikh Mkhitaryan sposta il mirino sul prossimo impegno in agenda: mercoledì sera, a San Siro, arriva il Porto per l'andata agli ottavi di Champions League. "Torniamo a vincere! Pronto per la prossima partita!", il chiaro messaggio dell'armeno affidato a Instagram.