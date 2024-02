Dopo aver centrato la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League nonostante il ko di Rennes, Stefano Pioli è pronto a concentrarsi di nuovo sul campionato. Il Milan deve guardare chi sta avanti (quindi Inter e Juventus) e non chi sta dietro, come ribadito dal tecnico rossonero ai microfoni di Sky Sport: "In campionato stavamo attraversando un momento positivo e poi ci siamo fermati domenica, ma vogliamo confermare il nostro momento. Vogliamo cercare di raggiungere chi ci sta davanti, soprattutto la Juventus. Agli ottavi troveremo una squadra forte, non sarà facile chiunque uscirà dalle urne. Non saranno felici neanche loro di affrontare una squadra come il Milan".

