Tegola per il Milan all'undicesimo minuto dell'anticipo delle 15 a San Siro contro la Lazio. Dopo un'accelerazione, Rafael Leao si tocca l'inguine e chiede il cambio. Al suo posto Pioli devo subito mandare in campo Alexis Saelemaekers. Da valutare la condizione del portoghese, vittima verosimilmente di un infortunio muscolare, in vista dell'euroderby di Champions League contro l'Inter in programma mercoledì sera.