Lautaro Martinez non è ancora riuscito a sbloccarsi in questo Mondiale, ma Lionel Messi non fa drammi e sottolinea l'importanza del Toro dopo l'importante vittoria sull'Australia che ha permesso all'Argentina di strappare il biglietto per i quarti di finale del Mondiale. "Lautaro è un giocatore molto importante per noi, è un attaccante che vive di gol - le parole della Pulce raccolte da TyC Sports -. Adesso è importante che stia bene per quello che deve venire".